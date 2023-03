Inter, Dumfries lascerà Milano in estate? Di Marzio dice tutto sull’esterno

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 26/03/2023

Inter, Denzel Dumfries continua ad essere un nome in uscita per i nerazzurri. Nel corso di questa stagione, tanti giocatori della rosa di Simone Inzaghi hanno reso molto meno rispetto al loro reale valore. Uno di questi è sicuramente Denzel Dumfries. L’esterno olandese, infatti, quest’anno ha perso la titolarità in favore di un ottimo Darmian.

Ma su di lui non si placano le voci di un addio. Voci che anche a gennaio si sono susseguite con una certa insistenza, soprattutto per quanto riguarda l’interesse di squadre di Premier League. Proprio del futuro del numero 2 nerazzurro ha parlato il giornalista esperto di mercato, Gianluca Di Marzio che si è espresso così sul giocatore.

Inter, Denzel Dumfries continua a rimanere in lista partenze: Di Marzio dice tutto sul suo futuro

Come detto, Dumfries rimane un giocatore con cui l’Inter vuole fare cassa in vista dell’estate. Secondo Gianluca Di Marzio, intervenuto ai microfoni di SoccerNews.nl, il giocatore, a gennaio, non è stato cercato da nessuna squadra di Premier League in maniera diretta. Solo il Chelsea ha provato un approccio con il suo agente e chissà che non sia ancora nei radar degli inglesi per giugno.

Ma le sue prestazioni in campo devono prendere ben altra piega da qui alla fine della stagione. Perchè, l’aver perso il posto da titolare, non permette tante occasioni per mettersi in mostra. Se poi, quando le si hanno, non vengono sfruttate al meglio, tutto diventa più complicato. Insomma, vedremo quale sarà l’evoluzione di quella che sembra essere una cessione annunciata oramai da tempo.