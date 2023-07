Inter, due giovani talenti in lizza per il centrocampo: cosa serve per avviare i discorsi

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 14/07/2023

Inter, due giovani talenti in lizza per il centrocampo. Il mercato nerazzurro, con il passare dei giorni, sta prendendo sempre più forma. Se da un lato sono andati via giocatori importanti per campo e spogliatoio come Handanovic, Skriniar e Brozovic, dall’altro ci sono stati innesti giovani come Frattesi o Bisseck. Ma la campagna di rafforzamento non è ancora finita qui.

Infatti, in viale della Liberazione si stanno portando avanti anche altri discorsi. In primis quelli che riguardano l’addio di Onana in direzione Manchester United e del ritorno di Romelu Lukaku in maglia nerazzurra. Ma occhi puntati anche per quanto riguarda il centrocampo. In tal senso, si deve sopperire alla partenza di Gagliardini che ha lasciato un vuoto numerico all’interno della rosa.

Secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, la dirigenza nerazzurra, in tal senso, ha in mente due nomi, due profili molto giovani che possano essere futuribile con il passare del tempo. Il primo, di cui tanto si è parlato, è il centrocampista tedesco classe 2002 di proprietà dell’Udinese, Lazar Samardzic. Il secondo, invece, è quello, sempre classe 2002, di proprietà del Valencia, Yunus Musah.

Ma cosa serve per poter imbastire una trattativa con le rispettive società? A tal proposito, ad avviso dell’emittente, serve la cessione di Onana. Proprio per questo, in casa nerazzurra, si sta ragionando per provare a trovare gli incastri giusti.