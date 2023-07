Inter, due colpi in attacco? Si osservano due profili giovani, ma ad una condizione

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 19/07/2023

Inter, c’è la possibilità di fare un doppio colpo in attacco? La società nerazzurra, in questi giorni, sta affrontando turbolente trattative di mercato. Infatti, il mancato arrivo di Romelu Lukaku in nerazzurro, dopo il comportamento dell’attaccante belga, ha fatto in modo che la dirigenza dovesse trovare delle soluzioni alternative al giocatore per poter consegnare a Simone Inzaghi un reparto avanzato di spessore.

In questo momento, secondo quanto riportato dai vari quotidiani e media, il nome più vicino a vestire la maglia nerazzurra è quello di Alvaro Morata. L’attaccante spagnolo, infatti, ieri, attraverso i propri agenti, ha incontrato la dirigenza interista in viale della Liberazione. Si guarda con ottimismo, ma la concorrenza è tanta e gli accordi non sono ancora stati trovati tra tutte le parti in causa.

Intanto, secondo quanto riportato dal quotidiano Libero, anche Joaquin Correa potrebbe lasciare Milano in questa sessione. Il giocatore, infatti, ha degli interessi dall’Arabia Saudita, ragion per cui non è da escludere una sua partenza. In tal caso, i colpi in avanti potrebbero essere due e Marotta e Ausilio, nel caso in cui dovesse accadere questa eventualità, starebbero guardando attentamente a due calciatori giovani.

Il primo, è l’attaccante americano di proprietà dell’Arsenal, Balogun. Mentre il secondo, è il classe 2003 del Montpellier, Wahi. Entrambi si sono distinti la scorsa stagione facendo un grande campionato ed è per questo che l’interesse nei loro confronti potrebbe farsi molto concreto. Vedremo se davvero tutte queste condizioni verranno realizzate. Di sicuro, Inzaghi, si aspetta una rosa molto competitiva per poter puntare alla seconda stella.