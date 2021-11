Inter, ds Sassuolo: "Raspadori? La scelta per gennaio, tutta la verità"

Inter: l’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, è tornato a parlare ed è intervenuto di nuovo su Raspadori, Berardi e Scamacca. Queste le sue parole a Sky Sport.

BERARDI – “Domenico Berardi viene dal nostro settore giovanile, c’è un aspetto emotivo che ci lega. Se potevamo cederlo? Per noi è fondamentale. Ma a differenza degli anni passati, la scorsa estate ha chiesto di poter andare via. Le condizioni però devono andare bene per tutti e per il Sassuolo non lo erano”.

LOCATELLI – “Locatelli meritava la Juve e ci ha aiutato tanto in questi anni. Noi quest’anno abbiamo ceduto Marlon per 12 milioni, Caputo alla Sampdoria e Locatelli alle condizioni che noi volevamo dopo due mesi di trattativa. Manuel voleva solo andare alla Juve, abbiamo avuto offerte dall’Arsenal e da altre società ma non c’è stato niente da fare”.

SCAMACCA – “Lo abbiamo nel Sassuolo da anni. Ha fatto tutto un suo percorso in prestito e ora deve dimostrare quanto vale. Ora è un po’ più in difficoltà rispetto agli altri. Si vede che non è stato con noi negli ultimi anni, è meno affiatato, ma diventerà un grande attaccante”.

RASPADORI – “L’altro giorno ho letto un articolo della Gazzetta dello Sport in cui si diceva che non c’è feeling con Dionisi e che potrebbe essere dato in prestito all’Inter (qui la nostra esclusiva) a gennaio. Non è assolutamente vero. È un giocatore importante per noi così come Scamacca. A gennaio non facciamo cessioni e anzi, se c’è la possibilità di rinforzarci proveremo a fare un acquisto”.

DJURICIC E BOGA – “I loro rinnovi? Noi in questi giorni stiamo iniziando a parlare con loro, la volontà è quella di trovare un accordo. Il contratto di Djuricic scade quest’anno mentre per Boga c’è un po’ più di tempo e possiamo valutare anche altri situazioni”.