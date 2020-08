Inter, dopo il Getafe verrà annunciato l'acquisto di Sanchez

In questi giorni il mondo Inter ruota attorno allo sfogo post Atalanta di Antonio Conte. Eppure siamo alla viglia dell'ottavi di Europa League contro il Getafe e in piena stagione di calciomercato. Ma le parole di Conte continuano a rimbombare su tutti i giornali. La sfida di mercoledì, però, è fondamentale per la squadra nerazzurra perchè può consentire l'accesso alle final eight di Europa League.

Secondo il Corriere della Sera, nel post Getafe avverrà anche un annuncio fondamentale nel mercato nerazzurro: la permanenza di Alexis Sanchez. Il cileno sarà acquistato dal Manchester United per 15 milioni e dovrebbe essere annunciato subito dopo.

Un acquisto che farà felice Antonio Conte, che così lo avrà per tutta la competizione europea, anche se la strada per il tecnico nerazzurro sembra tracciata. Farà quadrato con la squadra per vincere l'Europa League e quindi un trofeo, prima di lasciare l'Inter. Nonostante il probabile acquisto definitivo di Alexis Sanchez.