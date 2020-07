Inter, dopo Hakimi si pensa alla sinistra: accelerata per Emerson Palmieri

Inter, le fasce nerazzurre saranno oggetto in estate di un autentico restyling. Preso Hakimi si sta studiando il colpo per la sinistra. La Gazzetta dello Sport questa mattina ha ripreso la notizia circolata ieri seri e raccolta da Gianluca Di Marzio. L'Inter avrebbe infatti avviato i contatti con il Chelsea per Emerson Palmieri.

Marotta avrebbe intuito la fattibilità del colpo, e starebbe cercando una formula che possa portare l'italo brasiliano a Milano. I Blues vorrebbero un trasferimento a titolo definitivo, mentre i nerazzurri stanno cercando di convincere Abramovich a cedere l'esterno con la formula del prestito con diritto di riscatto.

La valutazione totale dovrebbe essere comunque inferiore ai 30 milioni di euro. Conte ritroverebbe così il giocatore che ha avuto proprio nella sua esperienza londinese, e, dopo Hakimi, alzerebbe notevolmente il livello delle fasce