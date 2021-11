Inter, dopo Calhanoglu il Milan prova lo sgarbo: si tratta un nerazzurro

Mercato Inter: il Milan ci prova seriamente per Danilo D'Ambrosio.

L'esterno di difesa nerazzurro ha il contratto in scadenza il 30 giugno del 2022 e già nella scorsa stagione, per rinnovare, avrebbe voluto un riconoscimento economico maggiore rispetto allo stipendio percepito, aumento, poi, non ricevuto dal momento che nel suo contratto era inserita la clausola del rinnovo unilaterale da parte dell'Inter. Quest'anno le cose sono cambiate perchè per lui il rinnovo non dovrebbe arrivare e quindi il giocatore sarebbe libero di firmare per qualunque altra squadra a partire dal mese di gennaio in vista della prossima stagione.

Ecco che, secondo quanto riportato dal sito PianetaMilan, la squadra rossonera vorrebbe inserirsi, visto che nella prossima stagione non ci sarà il riscatto di Alessandro Florenzi, visti i costi e visto che il giocatore non ha una perfetta condizione fisica in questa stagione, pertanto Stefano Pioli avrebbe indicato proprio il nome di D'Ambrosio ai propri dirigenti, giocatore con cui si è trovato bene nella sua esperienza all'Inter e che arriverebbe senza sborsare un euro. Una mossa un po' a sorpresa che sarebbe una sorta di vendetta da parte di Maldini e Massara, dopo il passaggio di Hakan Calhanoglu che a parametro zero ha fatto il percorso inverso.

Dal canto suo, l'Inter, cercherà di non farsi trovare impreparata a questo addio a parametro zero e sta già pianificando il futuro della propria difesa che vedrà anche gli addii di Andrea Ranocchia e di Aleksander Kolarov. Il primo nome nella lista è quello del nazionale tedesco, Matthias Ginter di proprietà del Borussia Monchengladbach e che arriverebbe a parametro zero - leggi qui le ultime su questo interessamento - senza dimenticare che Beppe Marotta e Piero Ausilio potrebbero trattare anche il difensore del Torino, Gleison Bremer, che si sta rivelando uno dei migliori nel ruolo anche nel corso di questa stagione - leggi qui le ultime sul brasiliano.