Inter: dopo Calha, Bastoni e de Vrij, ecco altri due rinnovi. Il comunicato ufficiale

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 09/07/2023

Inter, arrivano altri due rinnovi di contratto dopo quelli di Calhanoglu, Bastoni e de Vrij. In casa nerazzurra, sono ore frenetiche per quanto riguarda il calciomercato. Dopo la cessione di Brozovic e l’arrivo di Frattesi, in viale della Liberazione si sta cercando di portare avanti la cessione di Onana al Manchester United, per poi fiondarsi con decisione nella definizione degli ultimi colpi, con Lukaku in testa.

Ma non solo entrate ed uscite per l’Inter, che cerca di garantirsi il futuro anche con i rinnovi di contratto. Come anticipato e come visto, sono ufficiali quelli di Hakan Calhanoglu, Alessandro Bastoni e Stefan de Vrij. Ma nella giornata di oggi, sono stati definiti altri due prolungamenti che riguardano due giovani.

Si tratta degli attaccanti classe 2005, Valentin Carboni e Francesco Pio Esposito, che con ogni probabilità, la prossima stagione, andranno a giocare con i grandi in prestito – per il primo c’è l’interesse del Frosinone, per il secondo quello dello Spezia.

Di seguito, ecco il comunicato ufficiale della società nerazzurra: “FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento pluriennale dei contratti di Valentin Carboni e Francesco Pio Esposito”.