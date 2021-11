Inter: dopo Barella, Marotta tratta il rinnovo di un altro big

Mercato Inter: la dirigenza si concentra sul rinnovo di Skriniar.

Dopo la fumata bianca di oggi per il prolungamento di contratto di Nicolò Barella – leggi qui l’annuncio ufficiale – e quella delle passata settimane di Alessandro Bastoni prime e di Lautaro Martinez poi – clicca qui le avere la notizia completa – in viale della Liberazione ci si sta concentrando anche su altri rinnovi contrattuali, con il nome di Milan Skriniar che, come riportato da parte del sito Calciomercato.com, rimane uno di quelli in cima alla lista.

Infatti, secondo il sito, il vecchio accordo tra il difensore slovacco e l’Inter scade il 30 giugno del 2023 e la dirigenza avrebbe iniziato ad intavolare le prime discussioni con il giocatore per un rinnovo di due ulteriori anni, fino al 2025, portando l’ingaggio percepito da 3 milioni di euro annui a 4 milioni di euro a stagione. Marotta, infatti, vorrebbe blindare il giocatore, visto che ultimamente ci sono state tante sirene che lo volevano lontano da Milano, soprattutto per dare un segnale all’ex tecnico nerazzurro, Antonio Conte, che potrebbe pensare a Skriniar per rinforzare la difesa del suo Tottenham.

Insomma, ancora primi dialoghi, ma la volontà di portare avanti il rinnovo c’è. Oltre a quello di Skriniar, però, altro rinnovo molto importante e molto delicato è quello di Marcelo Brozovic per cui al momento è difficile trovare la quadra, anche se i dialoghi tra l’entourage del centrocampista croato e la dirigenza inizieranno a breve. Vedremo se anche in questo caso ci sarà la fumata bianca definitiva.