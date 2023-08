Inter, dopo Arnautovic sfuma definitivamente un attaccante: i 2 motivi della scelta

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 14/08/2023

Inter, dopo l’acquisto di Arnautovic, sfuma definitivamente un attaccante. Dopo il quasi addio alla trattativa che avrebbe dovuto portare all’acquisto di Lazar Samardzic dall’Udinese, in viale della Liberazione sono pronti ad accogliere gli arrivi di Carlos Augusto dal Monza e di Marko Arnautovic dal Bologna. Proprio l’imminente arrivo dell’attaccante austriaco, ha fatto propendere la dirigenza nerazzurra per l’abbandono di una pista per l’attacco.

Si tratta, come riportato dal giornalista di RMC, Sacha Tovalieri, di Taremi del Porto. L’Inter ha deciso di abbandonare questa pista per due ordini di motivi. Il primo, di natura economica, visto che la società portoghese non è intenzionata a muoversi dalla valutazione di 30 milioni di euro. Il secondo, perchè il giocatore sarà impegnato in Coppa d’Asia e salterebbe un mese e mezzo di campionato.

Insomma, Arnautovic, pur non essendo la prima alternativa, sarà il nuovo centravanti nerazzurro. Su Taremi, al momento, c’è lo sguardo vigile del Tottenham, anche se, di fatto, gli inglesi in questo momento non hanno intavolato alcuna trattativa con la società portoghese.

Vedremo se la strada che porta a Taremi potrà riaprirsi da qui alla fine del mercato, con l’eventuale cessione di Correa, o se, invece, l’attacco nerazzurro rimarrà con i giocatori presenti attualmente all’interno della rosa.