Inter, divorzio con Kolarov a giugno: sull'ex Roma c'è il Bologna

Probabile addio a fine stagione tra l'Inter ed Alksandar Kolarov. A fine anno, anche nel caso in cui si concludesse con la vittoria del campionato, le strade fra il difensore ex Roma ed i nerazzurri si separeranno.

Il calciatore serbo sta racimolando davvero pochissimi minuti con Antonio Conte, che oramai lo vede solo come vice Bastoni, e sembra far poco turnover in difesa a questo punto della stagione. Come riporta Tuttosport sono diverse le offerte sul giocatore, e tra queste ci sarebbe anche quella del Bologna allenata dal suo connazionale Sinisa Mihajlovic.

Kolarov, che ha tutt'altro che incantato dal suo approdo in nerazzurro, sembra ad un passo dall'addio.