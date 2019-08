Inter, di recente contatti con la Fiorentina per arrivare a Biraghi

Dirigenza meneghina al lavoro per rinforzare la batteria degli esterni a tutta fascia. Con Ivan Perisic bocciato dal tecnico Antonio Conte e con Dalbert che non garantisce la giusta continuità, i nerazzurri hanno deciso di sondare una vecchia conoscenza del club.

Si tratta di Cristiano Biraghi, giocatore attualmente in forza alla Fiorentina per la quale - secondo il giornalista della Gazzetta dello Sport Nicolò Schira - il DS interista Piero Ausilio ha avviato i contatti con l'agente del classe '92, Mario Giuffredi.

Visto anche il gradimento non palesato ufficialmente dei gigliati per prelevare nuovamente Borja Valero, non è da escludere che i due club intavolino uno scambio di prestiti.