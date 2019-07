Inter, Di Marzio: "Presto incontro col Manchester United per Lukaku"

Nonostante le richieste del Manchester United, l'Inter non molla la presa per l'attaccante belga Romelu Lukaku. La dirigenza nerazzurra vuole regalare il centravanti ex Chelsea ed Everton al nuovo tecnico Antonio Conte.

Così si legge nel sito di Gianluca Di Marzio, giornalista di "Sky Sport": "La stagione di Lukaku è già iniziata, tanto che il giocatore è già rientrato (in anticipo) dalle vacanze ed ha ripreso gli allenamenti per farsi trovare in forma.

Dal campo al mercato: da domani l'Inter conta di andare avanti con questa operazione e di fissare presto un incontro per far sì che il Manchester United possa valutare ed accettare l'offerta nerazzurra (70 milioni con la formula del prestito biennale con obbligo di riscatto)".