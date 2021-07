Inter, Di Marzio: "Dumfries, ecco la verità. La formula..."

Inter, in Olanda si sta parlando di un presunto accordo già raggiunto tra Denzel Dumfries e i nerazzurri. Fa chiarezza Gianluca Di Marzio a Sky Sport: “In Olanda si è parlato molto di Dumfries, lo davano in viaggio addirittura in viaggio per l’Italia con Mino Raiola. Nulla di tutto questo. All’Inter piace, questo è scontato, ma a oggi non c’è una trattativa e il prezzo è molto alto”.

L’ostacolo? Il PSV Eindhoven venderebbe il terzino olandese classe ’96 solo a titolo definitivo, “non apre alla formule che vuole l’Inter, come il prestito con diritto di riscatto. Una formula che favorisce di più Zappacosta dal Chelsea”.