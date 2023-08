Inter, Di Marzio annuncia: chiuso un altro colpo importante

di Redazione, pubblicato il: 08/08/2023

(Inter) Due portieri in poco più di 24 ore potrebbero essere un record per il club nerazzurro. Ne parla Gianluca Di Marzio sul suo sito, annunciando l’arrivo anche di Audero dalla Samp.

“L‘Inter ha da poco ufficializzato l’arrivo di Sommer e ha chiuso in questi minuti per il vice del portiere svizzero: sarà Emil Audero, in arrivo in prestito con diritto di riscatto dalla Sampdoria. Decisivo l’incontro di oggi nella sede nerazzurra tra i vertici del club e l’agente Tullio Tinti. “