Inter De Vrij, parla Raiola: "Rinnovo? Ne parleremo. Il futuro è con l'Inter"

Nella sede dell'Inter è passato anche Mino Raiola. Il motivo principale della sua visita è legato all'affare Pinamonti, ma il potente procuratore italo-olandese si è fatto sfuggire anche qualche battuta legata ad un suo assistito che veste la maglia nerazzurra: Stefan De Vrij.

Il difensore olandese è stato uno dei migliori colpi di mercato dell'Inter degli ultimi anni. Sbarcato a Milano nel 2018, dopo diverse stagioni alla Lazio, viene definita un'enorme operazione di mercato perchè giunto a parametro zero e, considerando il valore del giocatore, l'importanza dell'affare è stata sotto gli occhi di tutti.

Il rendimento all'Inter è stato altissimo in queste due stagioni, dimostrando la portata dell'acquisto avvenuto sborsando zero euro dalla società nerazzurra. Soprattutto nell'ultima stagione De Vrij si è dimostrato il leader della retroguardia nerazzurra. Con la disposizione a tre di Conte, l'olandese rende al meglio, avendo già giocato in questa disposizione difensiva nella Lazio e nell'Olanda di Van Gaal.

A Raiola è stato chiesto dai microfoni di Calciomercato.com novità sul rinnovo dell'olandese, con il procuratore che ha risposto così: " Non per niente è stato eletto il miglior difensore in Italia, con calma ci sarà modo di parlare del futuro tra l'Inter e Stefan". Ricordando che il contratto tra l'Inter e De Vrij scade nel 2023, Raiola ha anche aggiunto: " Il futuro di Stefan è l'Inter". Una dichiarazione che tranquillizza tutti i tifosi nerazzurri. L'Inter potrà contare ancora per tanto tempo sulla sua diga olandese. Una guida per tutto il reparto, ma anche per tutta la squadra.