Inter, De Paul ma non solo: Conte vuole anche un centrocampista fisico

L’Inter sarebbe già al lavoro sul mercato per regalare ad Antonio Conte alcuni rinforzi durante la finestra di mercato invernale. Come rivelato dall’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, nel corso di 'Deejay Football Club', i nerazzurri sarebbero a caccia specialmente di rinforzi in mezzo al campo :

Il nome in cima alla lista del tecnico nerazzurro sarebbe quello di Rodrigo De Paul dell’Udinese. La trattativa per l’argentino sarebbe però molto complicata a causa delle alte richieste del club friulano e le attuali possibilità economiche limitate di Suning. Nella lista di Conte ci sarebbe anche un centrocampista fisico con qualità più difensive.

Non solo mercato in entrata, i nerazzurri dovrebbero vedere anche gli esuberi presenti in rosa per alleggerire il monte ingaggi e provare a finanziare i nuovi eventuali acquisti. I principali candidati alla cessione sarebbero Christian Eriksen e Radja Nainggolan. Entrambi i centrocampisti sono sempre più ai margini del progetto e destinati all'addio. I nerazzurri sarebbero quindi in attesa di offerte concrete per gennaio. Non è escluso che il danese possa rientrare in qualche scambio.