Inter, De Laurentiis studia la strategia per portare Icardi a Napoli

Come confermato dalle recenti dichiarazioni di Marotta, Mauro Icardi, così come Radja Nainggolan, è fuori dal progetto nerazzurro. Allo stesso modo non è un mistero che il bomber argentino, che lascerebbe il club di Corso Vittorio Emanuele dopo sei stagioni, piaccia molto al Napoli.

Stando a quanto riferisce "Il Corriere dello Sport", nell'operazione potrebbe rientrare Lorenzo Insigne, il quale potrebbe dire addio al club campano dopo gli ultimi mesi di grande sofferenza di quest'ultima annata. Per Icardi, il patron del Napoli Aurelio De Laurentiis - si legge nel sito del quotidiano romano - "avrebbe messo sul piatto un ingaggio da 10 milioni a stagione in attesa di entrare nel tema-cartellino (eventualmente) con l'Inter. Per finanziare l’operazione possono entrare in ballo come già detto Insigne, oppure Ounas e Verdi, senza dimenticare il tesoretto che può essere messo su cedendo i vari Hysaj, Mario Rui, Rog, e eventualmente Inglese".