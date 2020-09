Inter-Darmian, trattativa calda. I nerazzurri al lavoro per il rinnovo di Bastoni

L'Inter cerca rinforzi polivalenti, a basso costo, di esperienza e che aumentino le alternative di qualità a disposizione di Antonio Conte. Ed è per questo che Matteo Darmian sarà presto un nuovo giocatore dell'Inter. I nerazzurri, già a gennaio, avevano trovato l'accordo con il Parma per portare in nerazzurro il terzino classe '89. Trattativa da 2,5 milioni di euro.

L'Inter dovrà lavorare sulle uscite per completare l'operazione, ma intende mantenere l'accordo trovato nei mesi scorsi con la società ducale. Darmian è il perfetto rinforzo che chiede Conte perchè può agire su entrambe le fasce laterali e, all'occorrenza, anche da terzo difensore di destra.

Nello stesso ruolo, ma a sinistra, c'è Alessandro Bastoni, ormai punto fermo dell'Inter contiana. Il contratto del difensore classe '99 scadrà nel 2023, ma quest'anno ha convinto davvero tutti guadagnandosi il posto da titolare e mandando in panchina gente del calibro di Godin e Skriniar. La sua stagione parla di 28 presenze e 2 gol in Serie A. L'intenzione dell'Inter è quella di blindarlo, motivo pr cui sono già stati avviati dei contatti con il suo agente.