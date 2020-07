Inter, dalla TV ufficiale di Suning un indizio di mercato?

Un'immagine che ha lasciato tutti a bocca aperta quella scelta dalla TV ufficiale di Suning, PPTV, per la presentazione del match tra Inter e Napoli. La locandina raffigura il Duomo di Milano con l'immagine di Leo Messi riflessa. Già, proprio l'immagine di Leo Messi. Sui social si è già scatenato il pandemonio. I tifosi nerazzurri cominciano a sognare.

E' una strategia che era già stata adottata con i nomi di Kantè e Tonali, due concreti obiettivi di mercato nerazzurri. Il nome di Messi è stato accostato molte volte nelle scorse settimane ai nerazzurri, con immediate secche smentite da parte della società nerazzurra, per via del suo contratto con il Barcellona, che a settembre si rinnoverà per l'ultimo anno con i termini attuali, e del trasferimento di residenza in Italia, proprio a pochi passi dalla sede dell'Inter, del padre del Dieci del Barcellona.

Il Presidente blaugrana Bartomeu, in un'intervista rilasciata nei giorni scorsi al "Mundo Deportivo", si è dimostrato fiducioso sul rinnovo di Messi, ma gli indizi continuano ad accostarlo all'Inter. Fantamercato? Quasi sicuramente sì, ma solo il futuro ci farà capire se effettivamente è così o se c'è un piccolo spazio per sognare.