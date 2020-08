Inter, dalla Spagna: per Borja Valero c'è anche il Betis

Borja Valero ha già salutato l'Inter: “È stato un onore indossare questi colori. Grazie di tutto", queste le parole d'addio al club nerazzurro sui social con il centrocampista spagnolo che adesso cerca una nuova sistemazione per il proseguimento della carriera.



Secondo quanto riferito dal quotidiano iberico AS sulle tracce dell'ex Fiorentina ci sarebbe il Betis Siviglia. La squadra spagnola starebbe cercando un innesto d'esperienza sulla mediana e avrebbe mostrato interesse per l'ormai ex numero 20 interista che martedì saluterà definitivamente il mondo nerazzurro liberandosi a parametro zero.



Non solo: stando sempre alle indiscrezioni provenienti dalla Spagna ci sarebbero anche Valencia (alla ricerca di un sostituto di Parejo) e Siviglia ( quest'ultimo intenzionato a sostituire Banega) sulle tracce del calciatore oltre a club del nostro campionato quali Genoa, Parma e la Fiorentina.