Inter, dalla Spagna: il Siviglia propone un super scambio per Joao Mario

Joao Mario sembra rinato dall'esperienza in Portogallo con lo Sporting Lisbona. Tanto da aver suscitato l'interesse di alcuni club. Tra cui il Siviglia. Secondo Estadio Deportivo, il club spagnolo sarebbe pronto a mettere sul piatto un giocatore di gran livello per arrivare al portoghese.

In un primo momento il centrocampista nerazzurro sembrava dover essere riscattato dallo Sporting ma, per via di alcune complicazioni legate all'ingaggio che percepisce, pare che la trattativa per acquistare il giocatore a titolo definitivo è prossima a sfumare.

Secondo il noto quotidiano sportivo spagnolo, approfittando proprio di questo riscatto improbabile da parte della società portoghese, si sarebbe fatto avanti il Siviglia. Il club andaluso non è rimasto del tutto convinto del rendimento del Papu Gomez, al punto di arrivare a propore l'ex Atalanta all'Inter in cambio di Joao Mario.