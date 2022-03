Inter, dalla Spagna: fari puntati su un grande colpo a zero davanti

Un colpo di grandissima caratura per i nerazzurri, ma per ora ci limitiamo a parlare di una semplice idea: Luis Suarez a costo zero.

L'Inter ha messo nel mirino Luis Suarez. A scriverlo questa mattina è il quotidiano spagnolo Marca, secondo il quale i nerazzurri avrebbero già tentato un approccio con l'entourage del Pistolero, in scadenza di contratto a giugno e molto vicino in passato alla maglia della Juventus. L'attaccante uruguaiano ha deciso di lasciare l'Atletico Madrid e su di lui hanno messo gli occhi - aggiunge la medesima fonte - anche Ajax, Siviglia e un club brasiliano. Il classe '87 in questa stagione ha realizzato finora 11 centri in 34 presenze coi colchoneros; aggiungerebbe grandissima qualità al reparto offensivo dell'Inter. Suarez potrebbe alternarsi con Edin Dzeko, date anche le età dei due, come prima punta dello schieramento di Inzaghi, con Lautaro o Correa puntualmente al loro fianco. Un colpo di grandissima caratura per i nerazzurri, ma per ora ci limitiamo a parlare di una semplice idea. Attendiamo sviluppi.