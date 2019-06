Inter, dalla Francia: il futuro di Keita Balde potrebbe essere in Premier

Con ogni probabilità, l'Inter non riscatterà Keita Balde, attaccante senegalese classe 1995 e al momento impegnato in Coppa d'Africa con la sua Nazionale. L'attaccante ex Lazio, quest'anno 30 presenze e 5 gol - tra cui quello importantissimo all'Empoli all'ultima giornata di campionato -, tornerà quindi al Monaco, proprietario del suo cartellino.

Tuttavia, la sua permanenza nel Principato sembrerebbe alquanto difficile. Stando a quanto riferisce in esclusiva il portale francese "Le10Sport.com", il futuro di Keita potrebbe essere in Premier League. Sulle sue tracce ci sarebbero infatti i londinesi dell'Arsenal.