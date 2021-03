Inter, Dalbert verso il rientro: dubbi su Lazaro e Joao Mario

Tuttosport ha parlato oggi dei giocatori di proprietà dell'Inter in giro per l'Europa. Se dal Portogallo arrivano buone nuove per Joao Mario, dato che lo Sporting Lisbona sembra accomodante nel versare i 10 milioni pattuiti per il centrocampista campione d'Europa, ci sono altri calciatori che probabilmente rientreranno agli ordini di Conte.

A sinistra saluterà Young e rientrerà Dalbert, ad esempio, che non verrà con ogni probabilità riscattato dal Rennes (la somma era stata prefissata a 12 milioni). Il tutto in attesa di capire se Conte cercherà di rilanciarlo oppure se si cercherà una nuova squadra, opzione adesso più quotata, specie se tornasse alla base anche Federico Di Marco, riscattato dal Verona ma su cui l'Inter ha una sorta di prelazione: 50% sulla futura rivendita, traducibile in un acquisto a metà prezzo rispetto al suo reale valore di mercato.

E' invece in prestito secco Valentino Lazaro al Borussia Moenchengladbach, che però cambierà allenatore (Marco Rose, che aveva fortemente voluto Lazaro, andrà al Dortmund). Al nuovo tecnico la spada di Damocle della decisione; positivo, tuttavia, che Lazaro abbia giocato da titolare cinque delle ultime sei partite del 'Gladbach. Costo del cartellino fissato dall'Inter: 12 milioni.