Inter-Dalbert, si muove qualcosa: una squadra interessata al giocatore

Dal 30 giugno, Dalbert è ritornato all'Inter dopo il prestito al Rennes. Il giocatore non è riuscito a trovare lo spazio che si attendeva, sia per prestazioni non proprio all'altezza, sia per quanto riguarda varie incomprensioni con il proprio tecnico. L'Inter non punta su di lui e pertanto si dovrà cercare una soluzione per la prossima stagione.

Secondo quanto riportato da parte del portale russo Eurofootball, sul terzino brasiliano ci sarebbe l'interesse della CSKA Mosca che vorrebbe prelevarlo dall'Inter. La società nerazzurra, dal canto suo, vorrebbe cercare di monetizzare quanto più possibile e di non incappare in una minusvalenza, ecco perchè la richiesta è di circa 6-7 milioni.

Sul fronte uscite qualcosa si muove e Dalbert potrebbe essere un nome buono per rifocillare le casse nerazzurre e poter reinvestire su calciatori più funzionali. Il CSKA Mosca, intanto, osserva la situazione e vuole presentare un'offerta.