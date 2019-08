Inter, Dalbert si è convinto della Fiorentina: vicino lo scambio con Biraghi

E' in dirittura d'arrivo lo scambio Dalbert-Biraghi. Stando a quanto riporta Gianluca Di Marzio, giornalista di "Sky Sport", il terzino brasiliano - dopo un iniziale tentennamento per via dell'interesse del Nizza, squadra di Ligue 1 dove aveva già militato prima di approdare in Italia - si sarebbe convinto della piazza viola. Ora la trattativa sarebbe vicina alla chiusura.

Cristiano Biraghi, invece, sarebbe pronto a tornare a vestire la maglia dell'Inter, con cui ha già svolto gran parte del settore giovanile.