Inter-Dalbert al capolinea: due offerte per il brasiliano

Il terzino brasiliano di proprietà dell'Inter, Dalbert, è in uscita dalla squadra nerazzurra che lo considera fuori dal progetto per la prossima stagione e quindi lo vorrebbe cedere alle sue condizioni per evitare di fare una minusvalenza.

In realtà, secondo le ultime notizie, è già stato trovato un accordo con il Trabzonspor, per un prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni del valore di 7 milioni di euro, ma a quanto pare il calciatore nicchia in merita alla possibilità di andare in Turchia.

Secondo quanto riportato da SportMediaset, però, la squadra turca non sarebbe la sola ad essere interessata al brasiliano, visto che anche il CSKA Mosca vorrebbe avere Dalbert con sè. La squadra russa, ad oggi, è ferma ad un'offerta di 5 milioni euro.