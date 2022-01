Inter, dal mercato in arrivo un rinnovo importante e un'uscita particolare

All’Inter sono giorni di trattative, cessioni e rinnovi.



Tra questi ultimi il più atteso è certamente quello che riguarda Marcelo Brozovic, il faro del centrocampo interista. Da mesi ormai le parti discutono sul possibile rinnovo del croato che va in scadenza a fine stagione.

Secondo il sito gazzetta.it, l’agente del giocatore è atteso a giorni a Milano per concludere l’accordo che, sempre secondo la versione online della rosea, sarà ufficializzato durante la sosta delle nazionali, dopo la partita di campionato tra Inter e Venezia. Il nuovo contratto prevederebbe un prolungamento fino al 2026, con un ingaggio di 6 milioni di euro più importanti bonus. Il giocatore arrivato nel mercato invernale del 2015 a Milano, con il tempo è diventato uomo fondamentale nelle dinamiche del gioco interista, trasformandosi in uno dei registi più forti al mondo.



Altra novità sul fronte rinnovi è quella che riguarda Aleksander Kolarov. Il serbo, seppur importante uomo spogliatoio, è stato usato con il contagocce da Simone Inzaghi, giocando appena 44 minuti da inizio stagione. Sembrerebbe non dover essere tra i titolari neppure per la partita di Coppa Italia di domani contro l’Empoli (qui le probabili formazioni del match). I dirigenti dell’Inter, secondo quanto riportato da calciomercato.com, vorrebbero anticipare a gennaio l’uscita del terzino che è in scadenza a giugno. Il risparmio per le casse del club sarebbe di circa 1,2 milioni di euro lordi.

Una interessante possibilità per il giocatore ex Roma è quella che sta prendendo piede n queste ore e che vedrebbe un addio al calcio giocato da parte di Kolarov con il suo immediato ingresso nello staff di Simone Inzaghi.