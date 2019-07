Inter, dal Manchester arrivano buone notizie: Lukaku non si allena neanche

Alle ore 13:30 italiane di domani, l'Inter sfiderà in International Champions Cup il club con cui sta trattando l'acquisto di Romelu Lukaku.

Quella della partita con il Manchester United infatti, può essere l'occasione giusta per riprendere i contatti e colmare (o quantomeno ridurre) l'attuale distanza tra domanda e offerta. Il tecnico dei Red Devils Ole Gunnar Solskjaer ha detto a chiare lettere che il belga domani non scenderà in campo.

Inoltre Simon Peach, giornalista che è partito insieme ai britannici per il tour asiatico, ha fatto sapere che Lukaku non ha nemmeno svolto la seduta di allenamento. Un fattore da non trascurare ma che deve essere sfruttato entro l'8 agosto: giorno in cui chiuderà il mercato inglese e quindi vedrebbe lo United impossibilitato di rimpiazzare l'attaccante.