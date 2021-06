Inter, dal Cile: Vidal apre all'addio! Queste le sue parole

Quale futuro per Arturo Vidal? Il centrocampista dell’Inter ha un contratto blindato e da 7,5 milioni di euro all’anno in nerazzurro, ma il club sta cercando una soluzione sul mercato per abbassare un monte ingaggi che necessita di una riduzione. E una soluzione potrebbe arrivare dal Sud America con il Flamengo che da sempre è in prima fila per lui.

Intervistato da W Radio in Cile dove è impegnato per la Copa America, Vidal ha per la prima volta aperto all’addio all’Inter per un passaggio in Brasile con la maglia rossonera del Mengao.

FUTURO – “Giocare un giorno per il Flamengo? Certo! Dico sempre che il mio sogno è giocare nel Flamengo. Ho un contratto con l’Inter, ma forse l’anno prossimo verrò qui. Sarebbe un sogno. La mia fame resta quella di sempre”.

LA COPPA AMERICA – “Vedo bene il Brasile in questa Copa America, sa giocare in un clima abbastanza complicato. Anche l’Argentina è sempre forte”.

MESSI E IL BARCELLONA – “Giocare nel Barcellona mi è piaciuto, ma anche in altre squadre ho avuto ottimi compagni. Con Messi ho stretto una grande amicizia, credo che continuerà al Barcellona“.