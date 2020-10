Inter, Criscitiello: “Difesa imbarazzante, Conte deve adeguarsi alla rosa”

Il giornalista Michele Criscitiello nel suo editoriale su tuttomercatoweb.com ha analizzato la sconfitta contro il Milan nel derby e l’avvio di stagione nerazzurro al di sotto delle aspettative:

“La vera delusione, però, è l’Inter. Conte perde il derby, e ci può stare contro un Milan tonico e vivace, ma è imbarazzante la sistemazione e la prova della difesa nerazzurra. Sul mercato accontentato a 360 gradi, questa squadra non può difendere così. Torniamo su un cavallo di battaglia. Gli allenatori, per essere considerati bravi, non possono saper fare un solo modulo”.

“Conte deve trovare una soluzione perché, se non lo avete capito, questo 3-5-2 con questi interpreti non funziona. Kolarov ti da qualcosa in più in fase offensiva ma dietro continua ad avere troppe lacune e non lo cambi a 35 anni. Gli allenatori bravi sono quelli che cambiano e si adeguano in base ai calciatori che hanno a disposizione”.

“Conte dovrebbe, almeno, chiedersi se questa squadra con questi calciatori potrà rendere meglio con un 4-4-2. Esterni di gamba ci sono, sistemi la difesa, centrocampisti ne hai per fare 12 competizioni e in attacco hai comunque vicini i tuoi assi Lautaro e Lukaku. Anche perché in Europa non vince nessuno con il modulo di Conte“.