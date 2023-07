Inter, cosa fare con Correa? Il Tucu ha una convinzione che potrebbe definire il futuro

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 20/07/2023

Inter, cosa fare con il Tucu Correa? In questi giorni, il mercato nerazzurro sta vivendo momenti particolarmente attivi, sia in entrata che in uscita. Infatti, dopo il clamoroso epilogo della vicenda Lukaku, è vicina l’ufficializzazione della cessione di Andrè Onana al Manchester United. Ma tanti sono i movimenti, anche, per così dire, minori, per cui ci si deve muovere in viale della Liberazione.

Uno di questi potrebbe essere l’uscita del Tucu Correa. L’attaccante argentino ex Lazio, da quando è arrivato a vestire la maglia nerazzurra, non ha convinto affatto e le sue prestazioni sono state di rado all’altezza del club. La società, secondo i rumors di questi giorni, avrebbe in mente di cederlo per monetizzare a poter acquistare un giocatore più affidabile rispetto a quanto si sia dimostrato Correa fino a questo momento.

Ma, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, per il Tucu, la partenza, sembra essere un’idea particolarmente remota. Per lui si era parlato di possibili offerte dall’Arabia Saudita, ma di fatto ancora nulla è arrivato. Non solo, Correa è convinto di godere della fiducia di Simone Inzaghi che, in questo momento, nel caso in cui davvero dovesse partire il giocatore, si ritroverebbe con i soli Thuram e Lautaro in avanti.

Insomma, sembra che l’avventura di Correa in maglia nerazzurra continuerà ancora. Il giocatore non ha intenzione di muoversi da Milano e le offerte per lui sono ridotte al lumicino. Chissà se, almeno nella prossima stagione, riuscirà a riscattarsi dopo due campionati non giocati benissimo.