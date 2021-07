Inter, corsa a Onana: una squadra si ritira dalla corsa

Seppur squalificato causa doping, Andrè Onana continua ad accrescere l'interesse da parte di tantissimi club europei pronti a cogliere l'occasione di poterlo portare nella propria squadra, vista anche la scadenza di contratto nel giugno del 2022. Sembrava in dirittura d'arrivo il passaggio al Lione, in questa sessione di mercato, per una cifra intorno agli 8 milioni di euro, ma non se ne è fatto nulla ed il giocatore è rimasto, almeno fino a questo momento, a vestire ancora la maglia dell'Ajax.

Ecco che allora, altre società vogliono approfittare dell'improvviso stop alla trattativa per fare la propria proposta. Tra queste, anche l'Inter si sta muovendo in tal senso, anche se in viale della Liberazione vorrebbero portare il portiere senegalese a Milano soltanto a parametro zero, vista la politica di spending review imposta dal presidente Steven Zhang a partire da questa sessione di calciomercato. Ma per i nerazzurri una arriva una buona notizia nella corsa al giocatore, visto che c'è una squadra che ha deciso di ritirarsi dalla corsa.

Si tratta dell'Arsenal, molto interessata ad Onana, ma che, secondo quanto riportato da parte del sito Calciomercato.com, rischierebbe di creare un dualismo pericoloso con l'attuale portiere titolare dei Gunners, Leno, il quale sarà il titolare inamovibile anche nella prossima stagione. Questo rappresenterebbe una forte concorrente in meno per l'Inter che potrebbe sperare davvero di riuscire a strappare il giocatore a zero per la stagione 2022-2023, quando anche il contratto di Handanovic scadrà.