Inter, corsa a due per la fascia destra: ecco chi è il preferito di Marotta e Ausilio

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 12/07/2023

Inter, è sfida a due per la fascia destra. In casa nerazzurra sono giorni frenetici per quanto riguarda le trattative di calciomercato. In primo piano, troviamo sicuramente i discorsi per la cessione di Onana al Manchester United che, anche se lentamente, stanno andando avanti. Così come quelli inerenti al ritorno a Milano di Romelu Lukaku, per cui ci si attende un rilancio da parte dell’Inter nelle prossime ore.

Ma oltre a quanto detto, ci sono anche delle altre operazioni, per così dire, minori, che però sono importanti per completare i ruoli scoperti nella rosa di Simone Inzaghi. In primis, quello dell’esterno destro di centrocampo. Dopo il mancato riscatto di Bellanova – che si è accasato al Torino -, nel ruolo è rimasto solo Dumfries, oltre a Lazaro che però non rientra nei piani tecnici di società e allenatore.

Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, in casa nerazzurra si sta cercando il profilo più adatto per quella porzione di campo e i nomi principali sono due. Il primo è quello che porta ad Holm dello Spezia, giocatore che convince maggiormente Marotta e Ausilio dal momento che, nonostante la giovane età, ha già maturato una discreta esperienza in Serie A.

Il secondo è quello che porta a Pedersen del Feyenoord, giocatore che, nella giornata di ieri, è stato proposto dall’agente Enzo Raiola durante un incontro. Vedremo su chi avranno intenzione di puntare in viale della Liberazione. Di sicuro, quella dell’esterno destro, è una casella che andrà riempita necessariamente.