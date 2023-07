Inter, Correa in bilico? La società nerazzurra ha preso una decisione su di lui

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 16/07/2023

Inter, Correa in bilico per la prossima stagione in nerazzurro? In queste ore di calciomercato, le pagine di giornali dei quotidiani sportivi, sono interamente occupate dalla vicenda che riguarda Romelu Lukaku e il suo clamoroso dietrofront all’Inter per la Juventus.

La società nerazzurra, però, nonostante lo sconcerto, guarda avanti e ha intenzione di regalare ad Inzaghi un giocatore funzionale al proprio gioco. I nomi principali, sono sempre quelli di Balogun, Taremi e Morata. Ma nelle scorse ore, si sono susseguite anche tutta una serie di voci che vorrebbero il Tucu Correa pronto a lasciare Milano questa estate.

L’avventura in nerazzurro dell’argentino, fino a questo momento, è stata completamente deludente e si pensava che la soluzione migliore potesse essere quella dell’addio. Secondo quanto riportato da Dazn, le cose non stanno così e, almeno fino ad ora, in viale della Liberazione, non sono intenzionati ad ascoltare offerte per Correa, nonostante gli interessi di Everton e dell’Arabia Saudita. Vedremo se ci saranno ulteriori sviluppi nei prossimi giorni, ma l’Inter, su Correa, per ora sembra abbastanza chiara.