Inter, Correa andrà via da Milano? In caso di addio, occhio ad un vecchio pallino

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 03/08/2023

Inter, in caso di addio di Correa occhio ad un vecchio pallino della dirigenza. In casa nerazzurra, sono ore cruciali per quanto riguarda il calciomercato. Infatti, la dirigenza di viale della Liberazione, ha intenzione di regalare ad Inzaghi tutte quelle pedine mancanti per coprire i ruoli scoperti e rendere la squadra competitiva anche per la prossima stagione.

Oltre a Sommer, Trubin, Samardzic e Scamacca, in entrata, all’Inter si pensa anche alle uscite, in modo tale da avere un tesoretto da poter reinvestire sul mercato. Secondo quanto riportato dal quotidiano torinese, Tuttosport, uno dei nomi che è dato in uscita da Appiano Gentile, è sicuramente Joaquin Correa. Il Tucu argentino ha deluso parecchio nelle sue due stagioni interiste e, adesso, la società ha deciso di non puntare più su di lui.

Ovviamente, per via del costo del cartellino e dell’ingaggio, non sarebbe una trattativa semplice, tanto che timidi interessi – senza un’offerta ufficiale – si sono avuti esclusivamente dall’Arabia Saudita. Ma in caso di addio dell’attaccante ex Lazio, Marotta e Ausilio potrebbero puntare con decisione ad un giocatore che rappresenta un pallino e che era stato cercato già a giugno.

In prima fila c’è sempre il nome di Balogun, giocatore non schierato fino ad oggi nelle amichevoli dell’Arsenal e in uscita dai Gunners. Ma un profilo più economico è rappresentato sicuramente da Dodi Lukebakio dell’Herta Berlino. Chissà che non sia davvero lui a essere la quarta punta dell’Inter per la prossima stagione.