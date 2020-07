Inter, Conte spinge sul mercato Skriniar e Brozovic

Conte ha intenzione di rinnovare la squadra per la prossima stagione ormai vicina e sembrerebbe avere ormai le idee chiare: la volontà di tenere il ''Toro'' Lautaro Martinez, lo obbliga a cedere altri due giocatori considerati ''intoccabili'' fin'ora. Si tratterebbe proprio di Skriniar e di Brozovic che sono stati esclusi da Conte proprio dell'ultimo match deludente finito 0-0 con la Fiorentina, rimanendo in panchina.

Con il nuovo sistema di gioco di Conte del 3-4-1-2, i due sembrerebbero considerati ''sacrificabili'' per permettere alla società di fare cassa e di procedere con i nuovi acquisti.

Per quanto riguarda Martinez, le voci che circolano non sono poche e, stando alle ultime provenienti dalla Spagna, il Barcellona avrebbe lasciato l'obiettivo. Da parte di Conte, come già riferito, ci sarebbe la volontà di trattenere l'argentino con un' offerta di 5 milioni netti a stagione.