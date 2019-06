Inter, Conte punta a portare a Milano un ex attaccante avuto alla Juventus

Nome nuovo per l'attacco interista in vista dell'imminente sessione di mercato estiva. L'ultimo ad essere stato inserito tra i nomi presenti sulle agende degli addetti ai lavori nerazzurri è Fernando Llorente del Tottenham.

L'attaccante spagnolo dal prossimo 1 luglio sarà un giocatore svincolato. Questo fattore, stuzzica non poco la dirigenza nerazzurra che potrebbe regalare ad Antonio Conte un attaccante che ha già allenato in passato. A riguardo, la redazione de El Desmarque, a riguardo riporta:

“Dopo l’esperienza comune alla Juventus, lo tiene in considerazione da sempre, tanto che Conte ha provato a portarlo al Chelsea all’epoca nella quale l'attaccante giocava in Inghilterra allo Swansea. Con il suo arrivo sulla panchina dell’Inter l’ex ct torna a pensarci perché si libererà a giugno a parametro zero ed è una possibilità interessante per diversi club”.