Inter, Conte prepara la rivoluzione: chiesti rinforzi in ogni reparto

L'Inter sarebbe pronta a rivoluzionare la rosa in vista della prossima stagione e provare ad accontentare le richieste di Antonio Conte. Secondo quanto riportato da Sky Sport, i nerazzurri durante la prossima finestra di mercato sembrerebbero intenzionati ad acquistare rinforzi in ogni reparto. Antonio Conte avrebbe già presentato una lista di giocatori alla dirigenza e nelle prossime settimane è previsto un incontro per pianificare il calciomercato.

Dopo aver già preso Hakimi per la fascia destra, arriverà anche un terzino sinistro. Il nome in cima alla lista nerazzurra sarebbe quello di Emerson Palmieri del Chelsea. In mezzo al campo bisognerà definire l'operazione Sandro Tonali con il Brescia, con il quale c'è già l'accordo con il giocatore ma non ancora con Cellino.

Potrebbe arrivare anche un rinforzo in difesa, la dirigenza infatti sarebbe alla ricerca di un centrale di piede mancino adatto alla difesa a tre usata da Antonio Conte. In attacco potrebbe arrivare un vice Lukaku, ma bisognerà prima capire il futuro di Lautaro Martinez. Se l’argentino dovesse essere ceduto al Barcellona, i nerazzurri sarebbero pronti a reinvestire la cifra ottenuta nell’acquisto di un top player.