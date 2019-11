Inter, Conte ha scelto il rinforzo per il centrocampo. Affondo a gennaio

L'Inter a gennaio metterà a segno almeno un colpo per il centrocampo, ed i nomi circolati sono stati diversi. Nonostante comunque questa girandola di nomi secondo la Gazzetta dello Sport Conte avrebbe già deciso.

Il nome su cui si intende puntare è quello di Kulusevsky. Il giocatore sta facendo molto bene con la maglia del Parma e l'Atalanta, che ne detiene il cartellino, lo valuta non meno di 30 milioni di euro. Conte vede in lui la mezzala di qualità in grado di portare gol.

L'alternativa, secondo la rosea, sarebbe Xhaka. Ma l'Inter tiene d'occhio anche la situazione relativa a Florenzi. La dirigenza ha detto no a Vidal, in quanto non intende investire su ultratrentenni con super ingaggi.