Inter: Conte ha già detto si, il rinforzo a metà campo già a gennaio

Non si no ancora spenti gli echi del mercato estivo, conclusosi poco più di un mese fa che già prendono il via le grandi manovre in vista della sessione invernale. Anche l'Inter naturalmente è alla finestra per cogliere al volo le occasioni che si porrebbero presentare per rinforzare l'organico a disposizione di mister Conte.

Secondo TMW si stanno realizzando le condizioni per vedere in maglia nerazzurra un altro giocatore proveniente dal Manchester United, quel Nemanja Matic che il mister salentino conosce già bene per averlo avuto in gruppo al Chelsea.

Per questo Conte avrebbe già dato il proprio benestare e secondo TMW i primi contatti con gli agenti del giocatore sono già stati avviati.Matic andrà in scadenza di contratto nel giugno 2020 e nello United di Solsjkaer è decisamente fuori dalle rotazioni, anche a causa di rapporti con il tecnico non propriamente idilliaci.

I Red Devils potranno trovarsi dunque nelle condizioni di non fare barricate per lasciar andare il serbo, anche in considerazione degli ottimi rapporti instaurati tra i due club dopo gli affari Lukaku e Sanchez.