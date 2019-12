Inter, Conte decisivo, arrivano i primi due ok per  Kulusevski

In mezzo alle tante indiscrezioni di mercato arrivano notizie ben fondate sui due fronti più caldi. Secondo SportMediaset non sarebbe veritiera la notizia di ieri secondo cui Vidal avrebbe abbandonato anzi tempo l'allenamento di rifinìtura in vista del Clasico ma sarebbe comunque deciso a chiedere di cambiare aria fin da subito. Ecco perchè Conte spera di poter avere a disposizione il suo pupillo già dopo la sosta natalizia.

Ben più importanti le notizie a riguardo di Kulusevski. Sarebbe praticamente certo il via libera del presidente atalantino Percassi all'operazione ed anche l'agente del talento svedese si sarebbe convinto a chiudere il trasferimento all'Inter fin dalla prossima finestra di mercato invernale. Anche Antonio Conte sarebbe impegnato su questo versante, con il compito di esercitare la massima pressione su D'Aversa e Faggiano con i quali è in ottimi rapporti. L'ipotesi è complessa ma fattibile, con Politano destinato alla Dea e il giovane Barrow al Parma.