Inter, Conte commenta i rumors di mercato che coinvolgono Lautaro

Non sono di certo passati inosservati i passi da gigante che è riuscito a fare Lautaro Martinez in un solo anno. La passata stagione al centro dell'attacco interista c'era Mauro Icardi, giocatore che con la sua presenza ha in un certo senso ostacolato l'impiego del Toro.

Oggi però la situazione è diversa. Lautaro è un titolare a tutti gli effetti che condivide il reparto con Romelu Lukaku. Proprio sul classe '97 e sulle voci di mercato che lo riguardano, in conferenza stampa Antonio Conte ha dichiarato:

"Io penso che sia importante guardare il presente. Sta lavorando bene, ha margini di miglioramento importanti. E' un ragazzo di 22 anni che deve continuare a lavorare così, sapendo di poter migliorare. I rumors di mercato? In questo momento sono sicuramente altre le preoccupazioni che ho".