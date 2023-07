Inter, contatto Lukaku Ausilio, lo scontro è stato durissimo

di Redazione, pubblicato il: 15/07/2023

(Inter) Quanto sta avvenendo in queste ore tra Lukaku e l’Inter è surreale. Le ricostruzioni tentate da più parti portano tutte a motivi di insoddisfazione del centravanti belga per alcune scelte di Inzaghi nella scorsa stagione, su tutte quella di scegliere Dzeko titolare per la finale di Champions.

Mentre il club nerazzurro sta chiudendo l’accordo con il Chelsea Lukaku aveva già aperto la porta alla Juventus. I telefoni spenti (il suo e quello del suo avvocato Ledure) hanno fatto esplodere la situazione. L’Inter è rimasta sbigottita e sorpresa dall’atteggiamento del giocatore.

Secondo la ricostruzione di CM.com quando il contatto è stato di nuovo possibile l’Inter ha chiesto garanzie a Lukaku che non ha offerto alcuna sponda. Secondo la ricostruzione al telefono per la società c’era Piero Ausilio. “Il direttore sportivo, indispettito dal doppio gioco del centravanti, avrebbe usato parole molto dure per apostrofare il suo atteggiamento. Lo scontro verbale ha poi portato alla rottura tra le parti e alla nuova interruzione dei dialoghi.”