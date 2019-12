Inter, con il passaggio del turno si andrà subito alla caccia del top player

Il passaggio del turno che l'Inter si gioca questa sera potrebbe essere fondamentale anche per la questione legata al mercato, visto che in caso di passaggio i nerazzurri incasserebbero circa 15 milioni di euro in più.

A quel punto le strategie per rinforzare la squadra potrebbero essere diverse, ed in particolare, stando al Corriere dello Sport, si potrebbe andare a tentare un colpo quasi impossibile.

Ausilio infatti, secondo il quotidiano romano, potrebbe tentare di convincere Eriksen in uscita dal Tottenham. Il danese ha il contratto in scadenza a giugno, e ha respinto ogni proposta di rinnovo. L'Inter potrebbe provare ad anticipare la concorrenza, che in estate, con il giocatore svincolato, si preannuncia spietata.

Ausilio avrebbe già incontrato la dirigenza degli Spurs, e la richiesta sarebbe stata molto elevata. Tuttavia, con i soldi del passaggio del turno, l'affare potrebbe essere più alla portata.