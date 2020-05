Inter coinvolta nel domino attaccanti: Cavani, Icardi, Mbappe e Haaland

Stando a quanto riportato da Marca l'Inter sarebbe coinvolta in un domino di attaccanti. Il PSG (e questa sarebbe una buona notizia a metà) non vorrebbe puntare più né su Cavani né su Icardi. L'uruguiano è nel mirino dei nerazzurri, mentre l'argentino, se non riscattato, rappresenterebbe una grana.

Il motivo per il quale il club francese non riscatterebbe Icardi risiede nel fatto che il sogno di leonardo sarebbe Haaland, acquistato dal Dortmund a gennaio. I tedeschi non vorrebbero privarsene, ma la permanenza non è ancora scontata, ed il Paris Saint Germain ci spera.

Il Real Madrid invece avrebbe puntato Mbappé, sempre in forza al PSG (che a maggior ragione punterebbe sul norvegese). L'inter quindi è in attesa di capire l'evolversi della situazione, visto che gli effetti potrebbero ricadere proprio sul club di Suning.