Inter, cinque giocatori con la valiga in mano possono finanziare il mercato

Sarà una sessione di mercato caratterizzata dalla ristrettezza economica quella che la prossima estate andrà in scena in tutta Europa. Dal canto suo, per aprire un ciclo vincente, l'Inter dovrà autofinanziarsi in modo tale da ricavare denaro prezioso da reinvestire.

Ed è così che secondo la redazione di calciomercato.com entrano in scena i nomi di Ionut Radu, Roberto Gagliardini, Arturo Vidal, Matias Vecino e Andrea Pinamonti. Tutti profili che per motivi sia fisici che tecnici non rappresentano più per Antonio Conte delle priorità.

Quel che è certo, complice la crisi dovuta al propagarsi del COVID-19, mettere a segno colpi simili a quelli che hanno portato a Milano Romelu Lukaku e Achraf Hakimi, sarà molto complicato. Se non impossibile.