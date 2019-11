Inter Chiesa, dopo l'incontro di ieri in arrivo importanti novità

L'Inter non perde di vista Federico Chiesa. Il giovane talento Fiorentina è in cima alla lista dei desideri di Antonio Conte. ieri è andato in scena un incontro importante tra il padre-agente del giocatore e la dirigenza viola.

L'esito probabilmente non è molto incoraggiante per Marotta &co. Stando alla Gazzetta dello Sport infatti le parti starebbero cercando un accordo per il prolungamento del contratto. La Fiorentina è pronta ad offrire 4 milioni di euro l'anno (stessa cifra che percepisce Ribery), e vorrebbe inoltre inserire una clausola da 80-100 milioni di euro.

Tuttavia l'esito della vicenda è tutt'altro che scontato, visto che il giocatore vuole continuare a guardarsi intorno per capire se ci sono club che possano rappresentare una svolta dal punto di vista della sua carriera.