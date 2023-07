Inter, chi è in vantaggio per il post-Lukaku: lui gradisce e “bastano” 20 milioni

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 17/07/2023

Inter, c’è un nome in vantaggio per il post-Lukaku. In casa nerazzurra sono ore di grande riflessione. Dopo la incredibile vicenda inerente a Romelu Lukaku, la dirigenza nerazzurra sta vagliando tutte le alternative possibili per sostituire il posto vacante lasciato dall’attaccante belga. E proprio in queste ore arrivano novità importanti per il nome che è in prima posizione per quel ruolo.

Secondo quanto riportato dal giornalista di Relevo, Matteo Moretto, Alvaro Morata sembra essere il primo nome in cima alla lista. L’Inter ha avuto il primo contatto con l’Atletico Madrid. La società spagnola, per separarsi dal proprio centravanti, chiede una cifra di circa 20 milioni di euro. Non solo, ma anche il giocatore non avrebbe chiuso alla destinazione nerazzurra.

Insomma, Morata potrebbe essere il prossimo numero 9 dell’Inter. Ma occhio, perchè al momento la squadra in vantaggio per lo spagnolo sembra essere la Roma, che si è mossa in anticipo per lui e che con un grande lavoro di Josè Mourinho e di Paulo Dybala avrebbe avuto contatti importanti con il giocatore. Si prospetta un duello tra Inter e Roma per Morata. Nelle prossime ore sarà tutto decisamente più chiaro. Marotta e Ausilio hanno intenzione di regalare ad Inzaghi la punta entra la partenza per il tour in Giappone.